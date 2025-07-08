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        Coğrafi işaretli Lapseki şeftalisinde 70 ton civarı ihracat hedefleniyor

        ERCAN ÖZÇETİN / ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kaynağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt dışı pazarında ilgi gören coğrafi işaretli şeftalide 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:51 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:51
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        Coğrafi işaretli Lapseki şeftalisinde 70 ton civarı ihracat hedefleniyor
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        ERCAN ÖZÇETİN / ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin önemli bir gelir kaynağı olan, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt dışı pazarında ilgi gören coğrafi işaretli şeftalide 60-72 ton ihracat hedefleniyor.

        Lapseki'de 28 bin 900 dekar alanda şeftali, 9 bin 960 dekar alanda nektarin yetiştiriciliği yapılıyor. İlçede verim çağında olan 974 bin 215 şeftali ve 285 bin 840 nektarin ağacı bulunuyor.

        Ilıman Marmara ikliminin, kış aylarında yeterli soğuklanma süresine sahip olması ve yaz aylarında optimum sıcaklık sunması Lapseki'de şeftali yetiştiriciliğine önemli katkı sağlıyor.

        Deniz etkisi şeftali ağaçlarını don riskinden korurken, meyvelerin kalitesini ve verimini artırıyor. Organik madde bakımından zengin toprak yapısı ise şeftali ağaçlarının sağlıklı gelişmesine imkan tanıyor.

        İri ve dolgun yapısı, yoğun aromalı ve tatlı lezzeti, sulu ve yumuşak dokusuyla diğer şeftali çeşitlerinden ayrılan Lapseki şeftalisi, içeriğinde bol miktarda C vitamini, lif ve antioksidanlar barındırıyor.

        Bu özellikleriyle 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Lapseki şeftalisinin bu sayede bölgeye özgü yetiştirme koşulları koruma altına alındı.

        Bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olan Lapseki şeftalisi, kaliteli yapıları ve dayanıklılıkları sayesinde yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

        Son 3 yıldır 120-150 ton rekoltenin gerçekleştiği Lapseki'de donun etkisiyle bu sezon 100-120 ton rekolte bekleniyor.

        Bu yılki rekoltenin 40-48 tonunun iç piyasada satışa sunulması, 60-72 tonunun ise Almanya, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

        Coğrafi işaret tesciliyle marka değeri artan Lapseki şeftalisinin hasadı eylül sonuna kadar devam ediyor.

        - Kilogramı 70-130 lira

        Yörenin en büyük şeftali üreticilerinden Volkan Yıldırım, coğrafi işaretli Lapseki şeftalisinin hasadına başladıklarını, 4 aylık hasat süresince şeftalilerin cinslerine göre ürün vereceğini anlattı.

        Yaklaşık 20 yıldır babadan kalan 80 dekarlık arazide şeftali üreticiliği yaptığını belirten Yıldırım, bahçesinde yaklaşık 16 çeşit şeftali ve nektarin yetiştirdiğini söyledi.

        Ürünlerinin hem iç piyasa hem de ihracata yönelik olduğunu aktaran Yıldırım, "Donun etkisiyle şeftali rekoltesinde geçen seneye kıyasla yüzde 20'lik azalma var ama fiyatlar memnun ediyor bu sene. Şu anda şeftali ve nektarinin kilogramı 70-130 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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