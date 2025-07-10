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        Kaçak yolla bindikleri gemiyle yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi Çanakkale Boğazı'nda yakalandı

        Kaçak yolla bindikleri gemiyle yurt dışına çıkmak isteyen 3 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:04
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        Kaçak yolla bindikleri gemiyle yurt dışına çıkmak isteyen 3 kişi Çanakkale Boğazı'nda yakalandı
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        Kaçak yolla bindikleri gemiyle yurt dışına çıkmak isteyen 3 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda yakalandı.

        Karadeniz Ereğli'den İstanbul'a seyir halinde olan Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 90 metre uzunluğundaki "Kevser S" adlı gemide, Fas uyruklu 3 kişinin olduğu mürettebat tarafından tespit edildi.

        Gemi kaptanının telsizle haber vermesi üzerine Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG 16" botu, olay yerine sevk edildi.

        Bozcaada açıklarında "Kevser S" gemisine çıkan Sahil Güvenlik ekibi, gemide kaçak olarak bulunan 3 kişiyi yakaladı.

        Türkiye'ye yasal yolla giren ancak kaçak yolla İngiltere'ye gitmek isteyen göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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