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        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Tuzla ve Taşağıl köylerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:54
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        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Tuzla ve Taşağıl köylerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

        Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Çok sayıda hayvan yangında telef oldu.

        Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Jeotermal santral de yangından olumsuz yönde etkilendi.

        Öte yandan köylerde yaşayanlar yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Tuzla köyünde bulunan tarihi Hüdavendigar Camisi’nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluştu.

        Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun da Tuzla köyüne gelerek, saha çalışmalarını koordine etti.

        - Yangına 10 hava aracıyla müdahale ediliyor

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde meydana gelen yangına 4 uçak ve 6 helikopterle havadan, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personelle karadan yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.

        Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Tuzla ve Taşağıl köylerinin tedbiren tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangını kontrol almak amacıyla tüm ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

        Açıklamada, Çanakkale Valisi Ömer Toraman’ın, yangın bölgesini Yangın Yönetim Helikopteri ile havadan inceleyerek, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den sahadaki çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        Öte yandan yangının çıktığı Naldöken köyünün risk altındaki bölgeleri Valilik kararıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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