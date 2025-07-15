GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Çok sayıda hayvan yangında telef oldu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Jeotermal santral de yangından olumsuz etkilendi.

Tuzla köyünde bulunan tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluştu.

Öte yandan köylerde yaşayanlar, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Etkisini artıran rüzgar nedeniyle alevler, Yukarıköy yakınlarına kadar ulaştı. Köy sakinleri, alevlerin ilerleyişini endişeyle izledi. Yangın söndürme uçakları, havanın kararması nedeniyle çalışmalarını sona erdirdi.