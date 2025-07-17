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        Gelibolu'da yangından etkilenen bölgede yaşayan bazı vatandaşlara sağlık kontrolü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle yatağa bağımlı hastalar ve gebeler evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 17.07.2025 - 15:56
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        Gelibolu'da yangından etkilenen bölgede yaşayan bazı vatandaşlara sağlık kontrolü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle yatağa bağımlı hastalar ve gebeler evlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri işbirliğiyle beldede ikamet eden yatağa bağımlı hastalar ve gebeler ziyaret edildi.

        Ziyarette sağlık kontrolleri de gerçekleştirilen ekipler, yangın ve tahliye konusunda bilgilendirmede bulundu.

        Galeri
        Galeri

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