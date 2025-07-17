Gelibolu'da yangından etkilenen bölgede yaşayan bazı vatandaşlara sağlık kontrolü

Ziyarette sağlık kontrolleri de gerçekleştirilen ekipler, yangın ve tahliye konusunda bilgilendirmede bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri işbirliğiyle beldede ikamet eden yatağa bağımlı hastalar ve gebeler ziyaret edildi.

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