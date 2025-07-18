Ayvacık'ta park halindeki minibüste başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arızalan minibüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arızalan minibüste başlayıp, ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, A.Y. Keçikaya köyünde arızalanan minibüsünü yol kenarına çekerek, yardım bulmak için ilçe merkezine gitti.
Bu sırada alev alan minibüs yanmaya başladı. Daha sonra alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, sevk edilen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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