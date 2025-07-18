Ayvacık'ta park halindeki minibüste başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Bu sırada alev alan minibüs yanmaya başladı. Daha sonra alevler ormanlık alana sıçradı.

Alınan bilgilere göre, A.Y. Keçikaya köyünde arızalanan minibüsünü yol kenarına çekerek, yardım bulmak için ilçe merkezine gitti.

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