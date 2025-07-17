Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Kaymakamı Koç yangına ilişkin açıklamada bulundu

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, ilçede çıkan yangına iliştin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 17.07.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Kaymakamı Koç yangına ilişkin açıklamada bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, ilçede çıkan yangına iliştin açıklama yaptı.

        Koç, yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangının başlayıp Gelibolu'da ilerlediğini hatırlattı.

        Kontrol altına alınan yangında kimsenin canına zarar gelmemesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

        "Bununla birlikte yanan bitki ve diğer canlar da hüzün nedenimiz. Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız koordinesinde yangını kontrol altına almak için cansiperane mücadele eden başta kahraman orman teşkilatı olmak üzere diğer tüm destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha yaşatmasın, geçmiş olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da yangından etkilenen bölgede yaşayan bazı vatandaşlara sağlık ko...
        Gelibolu'da yangından etkilenen bölgede yaşayan bazı vatandaşlara sağlık ko...
        Tekirdağ yangınında Çanakkale'de zarar gören alanlar dron ile görüntülendi
        Tekirdağ yangınında Çanakkale'de zarar gören alanlar dron ile görüntülendi
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görü...
        Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görü...
        Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (6)
        Tekirdağ'da orman yangınında 2'nci gün (6)
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 4 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
        GÜNCELLEME 4 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı