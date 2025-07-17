Tekirdağ yangınında Çanakkale'de zarar gören alanlar dron ile görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'deki ormana sıçradı. Yangın kontrol altına alınırken, birçok orman ve tarım alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

TEKİRDAĞ'da çıkıp, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar ulaşan orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

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