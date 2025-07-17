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        Tekirdağ yangınında Çanakkale'de zarar gören alanlar dron ile görüntülendi

        TEKİRDAĞ'da çıkıp, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar ulaşan orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:18
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        Tekirdağ yangınında Çanakkale'de zarar gören alanlar dron ile görüntülendi
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        TEKİRDAĞ'da çıkıp, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar ulaşan orman yangınında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'deki ormana sıçradı. Yangın kontrol altına alınırken, birçok orman ve tarım alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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