GÜNCELLEME 4 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı

Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

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