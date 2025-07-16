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        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:22
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        GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor.

        Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

        Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

        - Otoyol ulaşıma kapatıldı

        Alevlerin yaklaştığı Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

        - Yangın, rüzgarın etkisiyle ilerliyor

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, rüzgarın etkisiyle ayçiçeği tarlalarının bulunduğu bölge ve Kavakköy beldesi istikametine doğru ilerliyor.

        Bölgedeki şiddetli rüzgarla büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

        Ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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