GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı

Ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, rüzgarın etkisiyle ayçiçeği tarlalarının bulunduğu bölge ve Kavakköy beldesi istikametine doğru ilerliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor.

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