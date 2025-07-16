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        Tekirdağ'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

        SÜRÜCÜLERALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLİYORTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy mevkisine kadar ulaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:11
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        Tekirdağ'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
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        SÜRÜCÜLERALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLİYOR

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy mevkisine kadar ulaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Çanakkale-Malkara otoyolundaki sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir" dedi.

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