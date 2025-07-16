Tekirdağ'daki orman yangını 2'nci gününde (2)

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir" dedi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy mevkisine kadar ulaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Çanakkale-Malkara otoyolundaki sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

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