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        Yenice'deki ev yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:08
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        Yenice'deki ev yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çınarcık köyünde Emine Yıldırak ve oğlu Habil Yıldırak'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Yenice Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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