Yenice'deki ev yangını söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Yenice Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

İlçeye bağlı Çınarcık köyünde Emine Yıldırak ve oğlu Habil Yıldırak'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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