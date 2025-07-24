Yenice'deki ev yangını söndürüldü
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Çınarcık köyünde Emine Yıldırak ve oğlu Habil Yıldırak'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Yenice Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.