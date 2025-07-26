AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Çanakkale'de Teşkilat Akademisi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti, 23 yıldır bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışan, karşısına çıkan her engeli aşmayı bilen, gece gündüz mesai yapan ama buna rağmen bugün bile, yani 23 yıl sonra bile dimdik ayakta, enerjisi ve kararlılığı yüksek olan, dünyadaki belki de en önemli organizasyondur." dedi.

İleri, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programında "Yarınlar İçin Teşkilat" başlıklı sunum yaptı.

Teşkilat kavramının AK Parti için taşıdığı anlamı anlatan İleri, uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında teknoloji sektöründe yöneticilik yaptığını belirtti.

AK Parti teşkilatlarının kazanmasını bilen, son derece başarılı bir organizasyon olduğunu aktaran İleri, şöyle konuştu:

"AK Parti teşkilatları olarak bakınız bunun ben dünyada çok örneği olduğunu düşünmüyorum, hatta hiç örneği olduğunu düşünmüyorum. AK Parti, 23 yıldır bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışan, karşısına çıkan her engeli aşmayı bilen, gece gündüz mesai yapan ama buna rağmen bugün bile, yani 23 yıl sonra bile dimdik ayakta, enerjisi ve kararlılığı yüksek olan, dünyadaki belki de en önemli organizasyondur."