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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Çanakkale'de Teşkilat Akademisi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti, 23 yıldır bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışan, karşısına çıkan her engeli aşmayı bilen, gece gündüz mesai yapan ama buna rağmen bugün bile, yani 23 yıl sonra bile dimdik ayakta, enerjisi ve kararlılığı yüksek olan, dünyadaki belki de en önemli organizasyondur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:51
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Çanakkale'de Teşkilat Akademisi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti, 23 yıldır bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışan, karşısına çıkan her engeli aşmayı bilen, gece gündüz mesai yapan ama buna rağmen bugün bile, yani 23 yıl sonra bile dimdik ayakta, enerjisi ve kararlılığı yüksek olan, dünyadaki belki de en önemli organizasyondur." dedi.

        İleri, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programında "Yarınlar İçin Teşkilat" başlıklı sunum yaptı.

        Teşkilat kavramının AK Parti için taşıdığı anlamı anlatan İleri, uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında teknoloji sektöründe yöneticilik yaptığını belirtti.

        AK Parti teşkilatlarının kazanmasını bilen, son derece başarılı bir organizasyon olduğunu aktaran İleri, şöyle konuştu:

        "AK Parti teşkilatları olarak bakınız bunun ben dünyada çok örneği olduğunu düşünmüyorum, hatta hiç örneği olduğunu düşünmüyorum. AK Parti, 23 yıldır bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışan, karşısına çıkan her engeli aşmayı bilen, gece gündüz mesai yapan ama buna rağmen bugün bile, yani 23 yıl sonra bile dimdik ayakta, enerjisi ve kararlılığı yüksek olan, dünyadaki belki de en önemli organizasyondur."

        İleri, AK Parti’nin 973 ilçede ve binlerce mahallede teşkilat mensupları olduğunun altını çizdi.

        AK Parti ve teşkilatlarının sıradan olmadığını belirten İleri, "Bizler kazanmasını bilen bir teşkilatın mensuplarıyız ve inşallah bu şekilde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmadan, aksamadan yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Programın "Sıkça Sorulan Sorular" oturumunda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, güncel siyasal gündeme dair soruları yanıtladı.

        Gazeteci yazar Hacı Yakışıklı ise "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" başlıklı oturumda medya ve siyaset ilişkisine dair tecrübelerini aktardı.

        GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "AK Değerler" üzerine bir sunum gerçekleştirirken, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dursun da "Kişisel Gelişim" başlıklı konuşmasında katılımcılara bireysel farkındalık ve gelişim konularında bilgiler verdi.

        Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, partinin il ve ilçe teşkilatlarından yöneticiler ile üyeler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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