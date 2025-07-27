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        Çanakkale'de süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:25
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        Çanakkale'de süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Gümüşçay beldesinde bulunan süt işleme fabrikasının krema tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamada ağır yaralanan Adnan Çetin (42), bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Adnan Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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