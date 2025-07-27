Çanakkale'de süt işleme fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü

İlçeye bağlı Gümüşçay beldesinde bulunan süt işleme fabrikasının krema tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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