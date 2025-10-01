Çanakkale'deki Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı yapıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunda bulunan 4 kilometre uzunluğundaki tünelde yapılan tatbikata, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı, Ayvacık Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Karayolları 142. Şube ekipleri ve tünel işletme personeli katıldı.

Gerekli önlemler alınarak yapılan tatbikatta, senaryo gereği kaza yapan araca ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra olay gelen AFAD ve beraberindeki ekipler, araç içinde sıkışan yaralıyı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan tünellerin zorlu coğrafyadaki hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Bu tünelleri kullanırken zaman zaman olumsuz durumlarla da karşılaşılabileceğini belirten Artun, "Ulaşım kazaları, jeolojik, meteorolojik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Böyle zamanlarda zor durumda kalan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek üzere görevi olan kurum ve kuruluşların reaksiyonlarını, yeteneklerini test etmek için bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.