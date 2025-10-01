Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yarıdan fazlası asılsız çıktı

        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 369 bin 332 ihbarın 195 bin 653'ünün asılsız olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:38 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yarıdan fazlası asılsız çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 369 bin 332 ihbarın 195 bin 653'ünün asılsız olduğu bildirildi.

        Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, 369 bin 332 çağrıyı karşıladığı belirtildi.

        Bu çağrıların 173 bin 679'unun gerçek çağrı olduğunu ve ilgili birimlere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu çağrılardan 195 bin 653'ü asılsız çağrı olarak kayda geçti. Çağrıların yüzde 52,98'i asılsız ve gereksizdir. Asılsız ve gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azaltıyor ve ekiplerin zamanını boşa harcıyor. 112'yi yalnızca acil durumlar için arayın. Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da balıkçılara bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gelibolu'da balıkçılara bilgilendirme toplantısı yapıldı
        3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Çanakkale'de tamamlandı
        3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Çanakkale'de tamamlandı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Kanser hastasıyken doğurduğu oğlu, okulda darbedilmesi sonucu yaşam mücadel...
        Kanser hastasıyken doğurduğu oğlu, okulda darbedilmesi sonucu yaşam mücadel...
        Ayağına basan sınıf arkadaşını döverek hastanelik etti
        Ayağına basan sınıf arkadaşını döverek hastanelik etti
        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu c...
        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu c...