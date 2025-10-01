Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da balıkçılara bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Gelibolu'da balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 08:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da balıkçılara bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gelibolu'da balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iş birliği yaparak balıkçılarla bir araya geldi.

        Güneyli Köyü Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, avcılık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca balıkçıların genel sorunları ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.

        Gelibolu Güneyli Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Kurhan, bu tür toplantıların balıkçılar açısından faydalı olduğunu vurgularak, "Yetkililerle doğrudan iletişim kurmak ve sorunlarımızı paylaşmak bizim için önemli. Bu buluşmalar hem bilgilendirici oluyor hem de balıkçılar açısından olumlu sonuçlar doğuruyor." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi

        Benzer Haberler

        3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Çanakkale'de tamamlandı
        3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali Çanakkale'de tamamlandı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Kanser hastasıyken doğurduğu oğlu, okulda darbedilmesi sonucu yaşam mücadel...
        Kanser hastasıyken doğurduğu oğlu, okulda darbedilmesi sonucu yaşam mücadel...
        Ayağına basan sınıf arkadaşını döverek hastanelik etti
        Ayağına basan sınıf arkadaşını döverek hastanelik etti
        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu c...
        Çanakkale'de lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrencinin sağlık durumu c...
        Doğum gününde kazada yaşamını yitirdi
        Doğum gününde kazada yaşamını yitirdi