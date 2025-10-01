Gelibolu'da balıkçılara bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gelibolu'da balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iş birliği yaparak balıkçılarla bir araya geldi.

Güneyli Köyü Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, avcılık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca balıkçıların genel sorunları ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Gelibolu Güneyli Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Kurhan, bu tür toplantıların balıkçılar açısından faydalı olduğunu vurgularak, "Yetkililerle doğrudan iletişim kurmak ve sorunlarımızı paylaşmak bizim için önemli. Bu buluşmalar hem bilgilendirici oluyor hem de balıkçılar açısından olumlu sonuçlar doğuruyor." dedi.