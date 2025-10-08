Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 6 Ekim'de çalışma yürütüldü.
Gelibolu ve Çan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada, 20 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş 19 peçete, 20,68 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
