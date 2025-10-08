Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 08.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:03
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 6 Ekim'de çalışma yürütüldü.

        Gelibolu ve Çan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramada, 20 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş 19 peçete, 20,68 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

