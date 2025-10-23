Habertürk
        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın öğrencilerle buluştu

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın öğrencilerle buluştu

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:11 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:13
        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın öğrencilerle buluştu
        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Ziyarette sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Aydın, meslek liselerinin hem eğitim hem üretim anlamında ülkenin geleceği için taşıdığı öneme dikkati çekti.

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi’nde öğrencilerin hazırladığı börek ve kurabiyeleri tadan Aydın, öğrencilere teşekkür etti.

        Okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Aydın, okulun fiziki ortamı, atölye koşulları ve öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

