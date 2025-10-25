Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri, sahil güvenlik komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret-2025 Davet Tatbikatı, Saros Körfezi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri, sahil güvenlik komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı Nusret-2025 Davet Tatbikatı, Saros Körfezi'nde başladı.

        Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda verilen basın brifinginde, Nusret-2025'in, katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatı olduğunu söyledi.

        Tuğamiral Orak, Türkiye'nin ev sahipliğindeki tatbikatın Kuzey Deniz Saha Komutanlığınca planlandığını, Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini anımsattı.

        Tatbikat süresince, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik mayın karşı tedbirleri eğitimlerin de icra edileceğini belirten Orak, şöyle konuştu:

        "T​atbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi, 7-8 Mart 1915 tarihlerinde, Çanakkale Boğazı'na, 26 mayın dökmüş ve Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiştir. Çanakkale Deniz Savaşları'na büyük katkısı olan kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak maksadıyla, asıl gemi planına birebir uygun olacak şekilde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında TCG Nusret Müze Gemisi inşa edilmiştir. Dünyada birçok müze gemi bulunmakla beraber modern seyir cihazları ile donatılmış olan yüzer müze gemi olarak emsallerinden ayrılmaktadır."

        Konuşmanın ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile katılımcı ülke temsilcileri yer aldı.

        Daha sonra su altı faaliyetlerine yönelik çalışan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum faaliyeti gerçekleştirilecek.

        - Nusret-2025 Davet Tatbikatı

        31 Ekim'de sona erecek tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı, 1 ve 2'nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ile 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 3 karakol gemisi, 5 mayın avlama gemisi, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 2 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 sahil güvenlik gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı olmak üzere 20 gemi ve 5 hava unsuru katılacak.

        Tatbikata Nato Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi, Fransa, Romanya ve İspanya'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecek.

        Tatbikatta ayrıca ABD, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Kenya, Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya, Mısır, Pakistan, Peru, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Umman'dan toplam 44 gözlemci personel yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Can, 23 gün sonra hayatını kaybetti
        Motosiklet kazasında yaralanan Ahmet Can, 23 gün sonra hayatını kaybetti
        Rus müzisyen Theremin, dedesinin icadı temassız müzik aleti ile Çanakkale'd...
        Rus müzisyen Theremin, dedesinin icadı temassız müzik aleti ile Çanakkale'd...
        Gökçeada'da selden etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Gökçeada'da selden etkilenen alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Gökçeada ve Bozcaada hattındaki 3 sefere fırtına engeli
        Gökçeada ve Bozcaada hattındaki 3 sefere fırtına engeli
        Çanakkale'de "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı
        Çanakkale'de "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi" başladı
        Renkli boyaları elinden düşürmeyen Hakime teyze evini resim galerisine dönü...
        Renkli boyaları elinden düşürmeyen Hakime teyze evini resim galerisine dönü...