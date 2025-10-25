Gelibolu'da Musiki Derneği'nden konser

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ile diğer ilgililer ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonunda koro alkışlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

