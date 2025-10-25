Habertürk
        Gelibolu'da Musiki Derneği'nden konser

        Gelibolu'da Musiki Derneği'nden konser

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:54
        Gelibolu'da Musiki Derneği'nden konser
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda şef Orhan Selçuk yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri seslendirildi.

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ile diğer ilgililer ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği konser sonunda koro alkışlandı.

