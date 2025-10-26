Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihe Saygı Parkı yenileniyor

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Tarihe Saygı Parkı'nda yenileme çalışması yürütülüyor.

OPET'in "Tarihe Saygı" projesi kapsamında Eceabat ilçesinde 2008 yılında iskele yanındaki 2 bin 520 metrekarelik alanda oluşturulan Tarihe Saygı Parkı, Özgürlük ve Barış, Gelibolu Yarımadası maketi ve Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanı olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm, bağımsızlık mücadelesine adanan, Çanakkale'nin simge eserlerinden biri olan ve ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından tasarlanan Tarihe Saygı Anıtı'nı barındırıyor. Bu bölümdeki yenileme çalışmaları kapsamında anıtın bakım ve onarımı, sanatçının kızı Pınar Öktem Doğan tarafından gerçekleştiriliyor.

İkinci bölümde, 1/1000 ölçekli Gelibolu Yarımadası maketi yer alıyor. Bu maket, ziyaretçilere bölgeyi bütüncül biçimde görme ve savaş alanlarının topoğrafik yapısını inceleme olanağı sağlıyor.