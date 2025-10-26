Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 18:11 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

        Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Gökçeada'dan 07.00 ve 19.00, Kabatepe'den 09.00 ve 21.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki Kumkale Limanı renklendirildi
        Çanakkale'deki Kumkale Limanı renklendirildi
        Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihe Saygı Parkı yenileniyor
        Gelibolu Yarımadası'ndaki Tarihe Saygı Parkı yenileniyor
        Çanakkale'de 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' başladı (2)
        Çanakkale'de 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' başladı (2)
        Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
        Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi firmaları sunum yaptı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de TÜGVA 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Çanakkale'de TÜGVA 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı