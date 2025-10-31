Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Yangın Söndürme Tatbikatı

        Gelibolu ilçesinde Çanakkale Valiliği ve AFAD Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Yangın Söndürme Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:02
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinliğe AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun başkanlık etti.

        Programda yangın söndürme uygulama tatbikatı ile yangına ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

        Katılımcılar, AFAD ekiplerinin gözetiminde yangın tüpleriyle doğru ve güvenli biçimde müdahale etmeyi öğrendi.

        Eğitimin sonunda yapılan bilgi yarışması ile öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlandı.

        Yarışmada birinci olan öğrenciye, AFAD tarafından acil durum çantası hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

