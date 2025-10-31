Gelibolu'da Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Yangın Söndürme Tatbikatı

Yarışmada birinci olan öğrenciye, AFAD tarafından acil durum çantası hediye edildi.

Eğitimin sonunda yapılan bilgi yarışması ile öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlandı.

Programda yangın söndürme uygulama tatbikatı ile yangına ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Gelibolu ilçesinde Çanakkale Valiliği ve AFAD Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Yangın Söndürme Tatbikatı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.