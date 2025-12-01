Gelibolu'da SODAM kursiyerlerine sağlık eğitimi verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri ve öğretmenlerine üreme sağlığı, sağlıklı annelik ve yaşlı sağlığı konularında eğitim verildi.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince verilen eğitimler, SODAM binasında gerçekleştirildi.
Uzman sağlık personeli, üreme sağlığının korunması, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve sağlıklı annelik uygulamaları konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Ayrıca yaşlı sağlığını destekleyen yaşam alışkanlıkları, fiziksel hareketliliğin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında sunumlar yapıldı.
Eğitim sırasında katılımcıların merak ettikleri konulara ilişkin sorular da cevaplandı.
