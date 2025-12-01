Gelibolu'da SODAM kursiyerlerine sağlık eğitimi verildi

Ayrıca yaşlı sağlığını destekleyen yaşam alışkanlıkları, fiziksel hareketliliğin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında sunumlar yapıldı.

Uzman sağlık personeli, üreme sağlığının korunması, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve sağlıklı annelik uygulamaları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri ve öğretmenlerine üreme sağlığı, sağlıklı annelik ve yaşlı sağlığı konularında eğitim verildi.

