Çanakkale'de kömür işletmesindeki kazada bir işçi öldü
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kulfal köyü yakınlarındaki işletmedeki kömür bandında iş kazası yaşandı.
Kazada, işçi Ramazan Dönmez (43) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.