ÇOMÜ'de 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, "Milli Gücün Temeli: Savunma Sanayiinde Yerlileşme, Teknolojik Bağımsızlık ve Stratejik Vizyon" konulu ilk derste Kale Grubu olarak savunma sanayisindeki faaliyetlerini ve çalışmalarını anlattı.

Gruplarının kuruluş süreciyle ilgili bilgi veren Okyay, çok zorlu süreçlerden gelinen başarı hikayesinde yaşadıklarının kendilerini hiçbir zaman yıldırmadığını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Okyay, hayatta zorluklardan çekinmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Başarının çalışmayla geldiğinin altını çizen Okyay, "Eğer onurlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, onurlu ve ahlaklı bir hayat yaşamak istiyorsanız sadece çok çalışmak ve dirençli olmak zorundasınız. Kendi tecrübemden de eminim hayatta mutlaka tökezleyeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Bütün mesele o tökezlediğinizde yerden kalkabilmek meselesidir." dedi.

Öğrencilere hayat süreçlerinde hedeflerinin maddi olmaması gerektiğini anlatan Okyay, şunları kaydetti:

"Yani bir araba almak hiçbir zaman bir hedef olamaz. Bir ev almak hiçbir zaman hedef olamaz. Kendinize daha ulvi hedefler koyun. Siz insansınız, siz yaratılmışların en şereflisisiniz. Dolayısıyla kendinize ulvi hedefler koyun. Nedir ulvi hedef? Kurucumuz İbrahim Bodur Bey hangi hedefi koydu? Ülkenin sanayileşmesi lazım. Ben bu yolda çalışacağım yani ülkemiz için, insanlık için. Böyle hedefler koyun. Bu hedefleri koyduğunuz zaman maddiyat da yanında gelecektir. O hedefe kilitlenirseniz maddiyat gelir, merak etmeyin."

- "Tüm üniversiteler arasında ilk 20'de yer almaktayız"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da üniversitelerinin her yıl artan başarı grafiğine sahip olduğunu söyledi.

Son bir yılda TÜBİTAK destekli burs sayılarındaki yüzde 66'lık artışın bunun en somut göstergelerinden olduğuna işaret eden Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu alanda genç bilim insanı potansiyelimizdeki hızlı ivmelenmeyi de göstermekte. Bu akademik ortamın doğal bir meyvesi olarak sağlık araştırmalarımızda da fark yaratmış durumdayız. TÜSEB projelerinde gösterdiğimiz performansla 208 üniversite arasında Türkiye beşincisi olduk. Daha önceki yıllarda yer almadığımız farklı uluslararası sıralamalarda artık biz de varız. Her şeyin başlangıcında özellikle sürdürülebilir bir proje kültürünü tüm kurumda yaygınlaştırmayı hedeflemiştik. Şu an Türkiye genelinde proje başarılarımızla kurumsal olarak ÇOMÜ adından bahsedilen bir yerdeyiz. Dış kaynaklı proje sunan akademisyen sayımızı 3 kat artırarak 300'e çıkardık. Yükseköğretim Kurulunun güncel raporunda proje sıralamasına göre tüm üniversiteler arasında ilk 20'de yer almaktayız."