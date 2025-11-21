Çanakkale'de 120 bin makaron ele geçirildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen operasyonda 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Jandarma ekiplerinin, çalışmalar kapsamında düzenlediği operasyonda ele geçirdiği 120 bin makarona el konuldu.
