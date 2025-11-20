Çanakkale'de jandarma ekiplerince yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Kasım arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 70 bin 333 kişi ve 55 bin 11 araç sorgulandı.

Çanakkale'de jandarma tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

