        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:02
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de jandarma tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Kasım arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 70 bin 333 kişi ve 55 bin 11 araç sorgulandı.

        Denetimlerde, 118 aranan şahıs ve 22 araç yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 16 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

