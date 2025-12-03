Gelibolu'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliğinde öğrencilerden Aşık Veysel türküleri konseri

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin gösterileri ve seslendirdikleri Aşık Veysel türkülerinden oluşan koro performansı büyük beğeni topladı.

Etkinlik, Hakimiyeti Milliye Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı ve Piri Reis İlkokulunun katkılarıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan okul müdürü Nevvaf Turan, engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımının önemine dikkati çekerek, devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan imkânlarla öğrencilerin eğitim süreçlerinin en nitelikli şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Video gösterimi ve şiirlerin ardından Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri “Erik Dalı” dans gösterisi, Hakimiyeti Milliye Ortaokulu öğrencisi Yaşar Altar Önenç ise öğretmeni eşliğinde Harmandalı-Zeybek performansı sergiledi.

Programın en dikkat çeken bölümü ise Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği Aşık Veysel türkülerinden oluşan mini konser oldu.