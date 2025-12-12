Bozcaada'da Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi başladı

Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğayı Koruma Derneği koordinasyonunda Ege Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi'nin ilk eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

