        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Emlakçılar Esnaf Odası kurulacak

        Çanakkale Emlakçılar Esnaf Odasının (ÇEOO) kurulmasına yönelik çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:59 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:02
        Çanakkale Emlakçılar Esnaf Odası kurulacak
        Çanakkale Emlakçılar Esnaf Odasının (ÇEOO) kurulmasına yönelik çalışmalara başlandı.

        Odanın kurucu yetkilisi ve Tüm Emlak Danışmanları Birliği Çanakkale İl Başkanı Engin Vural, bir otelde düzenlenen toplantıda, Ticaret Bakanlığından resmi olarak yetkisi alınan Çanakkale Emlakçılar Esnaf Odası kurma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Bu odanın kurulmasının, sektördeki meslektaşlarının daha nitelikli hizmet sunabilmesi, emlakçılık mesleğinin güçlendirilmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu aktaran Vural, bu mesleği yapan tüm meslektaşlarını tek bir çatı altında toplaması amaçladıklarını kaydetti.

        Çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantı, soru cevap bölümüyle tamamlandı.

