Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası'nda genel kurul yapıldı

İkinci gün ise tek liste ile girilen seçimde, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, mevcut başkan Türkmen'in listesi 114 oyuyla başkanlığa seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan Türkmen yeniden başkan seçildi.

