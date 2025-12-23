ÇOMÜ araç parkına itfaiye ve iş makinesi kazandırıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından kampüs güvenliğini güçlendirmek ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yeni itfaiye ve iş makinesi araç parkına dahil edildi.

Yeni araçların tanıtımı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Levent Dalyancı ve Prof. Dr. Arda Aydın ile Genel Sekreter Oğuz Ünal ve Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Karabulgu tarafından gerçekleştirildi.

Rektör Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, güvenli, sürdürülebilir ve donanımlı kampüs yapılarıyla üniversitelerin topluma örnek olması gerektiğini söyledi.

Bu anlamda ÇOMÜ'nün büyüyen yerleşkeleri ve artan hizmet alanları doğrultusunda acil durumlara hızlı ve etkin müdahalenin büyük önem taşıyan bir üniversite haline geldiğine işaret eden Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin araç filosuna kazandırdığımız bu yeni itfaiye iş makinesi, hem yangınlara müdahalede hem de afet durumlarında kullanılabilecek teknik donanımıyla önemli bir ihtiyacı karşılayacak. ÇOMÜ olarak altyapımızı güçlendirmeye ve kampüs güvenliğini en üst seviyede tutmaya kararlıyız. Modern teknik donanıma sahip olan itfaiye iş makinesi, yangın söndürme, kurtarma ve çeşitli acil müdahale faaliyetlerinde üniversite bünyesinde hizmet verecek. Ayrıca üniversitemizin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına da önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz."