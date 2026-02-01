Gelibolu'da "Hangisi Gerçek" tiyatro oyunu sahnelendi
–Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında "Hangisi Gerçek" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan oyunda, Çetin Altay ve Özlem Karaaytu’nun performansları beğeni topladı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salon tamamen doldu.
Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, emeği geçen sanatçılara, belediye personeline ve izleyicilere teşekkür etti.
Programın ardından sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.
