        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:58
        Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasında, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

        Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

