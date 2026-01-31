Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:21
        Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, il merkezindeki otel, pansiyon ve ikametlerde, internet siteleri ve benzeri platformlar aracılığıyla müşterilere ulaştıkları, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, fuhşa aracılık ettikleri ve bu yolla maddi menfaat sağladıkları belirlenen 6 zanlı yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 121 bin 400 lira, bir miktar döviz, 13 cep telefonu, 45 cinsel içerikli ürün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital materyal, 350 tabanca fişeği, av tüfeği, 53 av tüfeği fişeği, 4 gram uyuşturucu ve öğütücü ele geçirildi.

        Polis, operasyon kapsamında 7'si yabancı uyruklu 8 mağdur kadını kurtardı.

        Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

