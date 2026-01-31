Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        ÇOMÜ'de 3 ön lisans programı kalite tescili aldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 3 ön lisans programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından ilk kez akredite edilerek kalite tescili aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇOMÜ'de 3 ön lisans programı kalite tescili aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 3 ön lisans programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından ilk kez akredite edilerek kalite tescili aldı.

        ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, kurumun, kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme odaklı çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya daha imza attığı belirtildi.

        MEDEK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ile İnşaat Teknolojisi Programı ve Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nın ilk kez akredite edilerek kalite tescili aldığının ifade edeldiği açıklamada, şöyle denildi:

        "ÇOMÜ'nün önlisans düzeyinde MEDEK tarafından akredite edilen ilk üç programı, üniversitemizin mesleki ve teknik eğitimde kalite kültürünü yaygınlaştırma hedefinin somut bir göstergesidir. Bu önemli kazanım, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliğine katkı sunarken, paydaşlarla kurulan güçlü işbirliklerinin de bir çıktısı niteliğindedir. ÇOMÜ, kalite güvencesi sistemini tüm akademik birimlerine yaygınlaştırmayı, akreditasyon süreçlerini güçlendirmeyi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışını kararlılıkla sürdürmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 5 yaralı
        Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 5 yaralı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'de tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu