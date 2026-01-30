Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri açıklanmayan 55 ARS 36 plakalı otomobil ile 32 E 0900 plakalı otomobil, merkeze bağlı Güzelyalı köyü girişinde bulunan kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ile Çanakkale ve Kepez belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi
        Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
        Çanakkale'de KOM'dan operasyon: 10 şüpheli yaklandı
        Çanakkale'de KOM'dan operasyon: 10 şüpheli yaklandı
        Çanakkale'de 35 bin makaron ele geçirildi
        Çanakkale'de 35 bin makaron ele geçirildi
        Çanakkale'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
        Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü
        Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü