        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:37
        Çanakkale'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki istihdam ve mesleki eğitim politikaları ele alındı.

        Toplantıda, kurulun alındığı kararlar değerlendirilerek uygulama süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

        İl İstihdam Politikası oturumunda da Çanakkale'de yürütülen mevcut istihdam faaliyetleri görüşüldü, 2025 yılına ait faaliyet raporu kurul üyelerinin görüşüne sunuldu.

        Toplantıda, Ulusal Staj Programı'nın yaygınlaştırılması amacıyla programın tüm okullara ve üniversitelere duyurulması, başvuru ve program şartlarına ilişkin hususlar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

