        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 35 bin makaron ele geçirildi

        Çanakkale'de bir depo ve araçta 35 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:45 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:45
        Çanakkale'de 35 bin makaron ele geçirildi
        Çanakkale'de bir depo ve araçta 35 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik uygulamada şüphe üzerine bir depo ve araçta arama yapıldı.

        Depo ve araçtaki kutuların içindeki 35 bin makaron, 147 kilogram kıyılmış tütün ile sigara sarma makinesi ve 68 adet 100'er gramlık kapalı tütüne el konuldu.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada şüphelilerin üzerinde 4 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

