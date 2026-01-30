Çanakkale'de tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Lapseki ilçesinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebat ve boyutlarda 1288 sikke, 3 yüzük, 2 haç şeklinde kolye ucu, taç tokası, mühür ve küpe ele geçirildi.
