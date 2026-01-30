Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 30.01.2026 - 20:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:05
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.İ.Ö. yönetimindeki 55 ARS 36 plakalı otomobil ile S.K idaresindeki 32 E 0900 plakalı otomobil, merkeze bağlı Güzelyalı köyü girişinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile S.Z, M.Z ve T.Z. yaralandı.

        Yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı.



