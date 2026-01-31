Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Yalova'ya götürüldü

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 4 Ocak'ta karaya oturan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan tanker, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi tarafından çekilerek bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:13
        Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Yalova'ya götürüldü
        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 4 Ocak'ta karaya oturan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan tanker, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi tarafından çekilerek bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya götürüldü.

        Aliağa'dan Yalova'ya giderken bir süre beklediği Bozcaada Demir Sahası'nda fırtınadan etkilenerek 4 Ocak'ta Polente mevkisinde karaya oturan "Qendil" adlı ham petrol tankeri KEGM'e bağlı "Nene Hatun" acil müdahale gemisi, "Gemi Kurtaran", "Kurtarma-16" ve "Kurtarma-17" römorkörleri ile "KEGM-6" ve "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları refakatinde düzenlenen kurtarma operasyonuyla 16 Ocak'ta bulunduğu bölgeden kurtarılıp yüzdürüldü.

        Öğle saatlerinde boğaza giren ve 26 personeli bulunan gemi, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi tarafından çekilerek bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya götürüldü.

        Gemiye, "Gemi Kurtaran", "Kurtarma-13", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

