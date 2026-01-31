Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:40 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Gelibolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirilirken, ikinci dönemde yürütülecek faaliyetler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve okul temelli planlamalar ele alındı.


        Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının önemine dikkati çekerek, ortak hedefler doğrultusunda etkili ve verimli bir eğitim ortamının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 8 mağdur kurtarıldı
        Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 8 mağdur kurtarıldı
        Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Yalova'ya götürüldü
        Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Yalova'ya götürüldü
        Akdeniz'de İHA ile vurulan, Bozcaada'da fırtına nedeniyle karaya oturan tan...
        Akdeniz'de İHA ile vurulan, Bozcaada'da fırtına nedeniyle karaya oturan tan...
        Gelibolu'da ramazan ayında camilerde şerbet ikram edilecek
        Gelibolu'da ramazan ayında camilerde şerbet ikram edilecek
        ÇOMÜ'de 3 ön lisans programı kalite tescili aldı
        ÇOMÜ'de 3 ön lisans programı kalite tescili aldı