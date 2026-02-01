Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00-15.00, Bozcaada'dan ise saat 10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00-17.00-21.00, Gökçeada'dan 11.00-15.00- 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00-19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00-18.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.
