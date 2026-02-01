Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 16:20 Güncelleme: 01.02.2026 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00-15.00, Bozcaada'dan ise saat 10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00-17.00-21.00, Gökçeada'dan 11.00-15.00- 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00-19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00-18.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da "Hangisi Gerçek" tiyatro oyunu sahnelendi
        Gelibolu'da "Hangisi Gerçek" tiyatro oyunu sahnelendi
        Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin gelecek seçimlerde bazı partilerle it...
        Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin gelecek seçimlerde bazı partilerle it...
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış; siperlerde dona...
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış; siperlerde dona...
        Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de fuhuş operasyonu; 6 gözaltı
        Çanakkale'de fuhuş operasyonu; 6 gözaltı
        Bozcaada açıklarında karaya oturan tanker, bakım için Yalova'ya götürülüyor
        Bozcaada açıklarında karaya oturan tanker, bakım için Yalova'ya götürülüyor