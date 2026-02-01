Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.



Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki botta bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar aldı.



İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-6" ile "KB-119" sevk edildi.



Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 7 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.



Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

