        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 18:32 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:32
        Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki botta bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar aldı.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-6" ile "KB-119" sevk edildi.

        Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 7 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

