Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

        Çanakkale'de bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 02:21 Güncelleme: 02.02.2026 - 02:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ü, eşi E.Ü'yü bıçakla ağır yaraladı. E.Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine götürüldü.

        Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Çanakkale'de konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Çanakkale'de konuştu:
        Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bozcaada'da sağanak sonrası heyelan meydana geldi
        Bozcaada'da sağanak sonrası heyelan meydana geldi
        Bozcaada'da heyelan
        Bozcaada'da heyelan
        Çanakkale'de 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Çanakkale'de 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak