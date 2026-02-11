Canlı
        Haberleri

        Biga Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:55
        Biga Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Çanakkale'de Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı.


        Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, depremde yitirilen vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, güvenli şehirler ve dirençli bir ekonomi oluşturmanın önemini vurguladı.

        Toplantıda, odanın 2025 yılı kesin gelir gider tablosu ve bilançosu görüşülerek meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.


        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen yazı doğrultusunda NACE faaliyet kodu güncellemeleri de onaylandı.

        Gündem maddeleri arasında yer alan ramazan pidesi fiyat tarifesi de karara bağlandı. Buna göre, Biga'da 250 gram ramazan pidesinin 25 liradan satılması kararlaştırıldı.

        Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2025 yılının ticari açıdan zorlu geçtiğini belirtti.

        Odanın sadece evrak işi yapan bir kurum olmadığını, lobicilik faaliyetleriyle Biga'nın gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Doğan, "Biga’nın geleceğini etkileyecek her kararın içinde olacağız. Ankara ziyaretlerimiz ve girişimlerimizle masada güçlü olmak zorundayız. Sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak projelerimizi hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Doğan, Biga Fuarı'nın bu yıl 20. kez düzenleneceğini ve esnafın talebi doğrultusunda alışveriş günleri etkinlikleri için çalışma yapacaklarını kaydetti.

        Toplantıya konuk olan Bigaspor Kulüp Başkanı Levent Şahin de kulübün mali yapısı ve Çavuşköy mevkisinde yapılması planlanan spor tesisi projesi hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

