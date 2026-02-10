Gökçeada'daki tiyatro oyunları ilgiyle izlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Sihirli Orman" ve "Hangisi Gerçek?" adlı tiyatro oyunları seyirciyle buluştu.



Gökçeada Belediyesinin organizasyonuyla Değirmen Tepe Sosyal Tesisleri'nde Özlem Karaaytu ve Yasin Eren'in yer aldığı "Sihirli Orman" adlı oyuna çocuklar ilgi gösterdi.



Oyun sonunda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.



Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun oynadığı "Hangisi Gerçek?" adlı iki kişilik komedi oyunu ise gündelik yaşamdan kesitleri mizahi bir dille ele alarak, izleyicilerden beğeni topladı. Oyuncular Altay ve Karaytu, sahne performanslarıyla izleyicilerden alkış topladı.



