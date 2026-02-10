Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gökçeada'daki tiyatro oyunları ilgiyle izlendi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Sihirli Orman" ve "Hangisi Gerçek?" adlı tiyatro oyunları seyirciyle buluştu.

        Giriş: 10.02.2026 - 23:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 00:00
        Gökçeada Belediyesinin organizasyonuyla Değirmen Tepe Sosyal Tesisleri'nde Özlem Karaaytu ve Yasin Eren'in yer aldığı "Sihirli Orman" adlı oyuna çocuklar ilgi gösterdi.

        Oyun sonunda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

        Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun oynadığı "Hangisi Gerçek?" adlı iki kişilik komedi oyunu ise gündelik yaşamdan kesitleri mizahi bir dille ele alarak, izleyicilerden beğeni topladı. Oyuncular Altay ve Karaytu, sahne performanslarıyla izleyicilerden alkış topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

